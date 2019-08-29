Новий адміністративно-територіальний устрій запроваджуватимуть на Тернопільщині. Діючих сімнадцять районів об’єднають у чотири.

Відтак у результаті другого етапу децентралізації в регіоні діятимуть Бережанський, Тернопільський, Кременецький, Чортківський райони.

Нову модель адміністративно-територіального устрою на Тернопільщині презентували ще у 2017 році, – повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олег Валов. Втім, реалізувати концепцію не могли через відсутність необхідних законодавчих умов.

«Ми досить довго працювали над проектом, де було визначено чотири адміністративних райони. Зараз в нас є надто багато адміністративних одиниць, де необхідно проводити оптимізації. Відтак оптимальним кроком буде чотири райони та близько 36 ОТГ. Цю концепцію ми презентували ще у 2017 році, хоча реалізувати відразу не вдалося через відсутність законодавчих умов. Обираючи адміністративні центри, ми враховували, щоб вони були максимально доступними населенню, щоб знаходилися не дальше ста кілометрів від населеного пункту, щоб там було надання необхідних послуг. Важливо, щоб функції, якими будуть наділені ті чи інші органи влади, не збігалися та контролювалися».

На Тернопільщині обговорювалася модель територіального устрою з трьома районами, втім був обраний інший варіант. Оскільки децентралізація пов’язана з медичною реформою, то створення адміністративних центрів збігається з госпітальними округами. У кожному районі має працювати велика лікарня, а також усі інші центри надання послуг.

Скорочення кількості районів – другий етап реформи децентралізації, перший полягав у створенні ОТГ. Активізація процесу пов’язана із виборами до органів місцевого самоврядування, – вважають експерти. Оскільки проходитимуть вибори у рамках реформи децентралізації.

Утім, кінцеве рішення щодо кількості районів на Тернопільщині – за народними депутатами. Новий парламент розроблятиме законодавчі умови впровадження другого етапу децентралізації.

Софія Романська