Антициклон зумовлюватиме погодні умови на Тернопільщині цими днями.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температура повітря вдень коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. Переважно обійдеться без опади, лише подекуди можливі невеликі дощі.

Сприятлива метеорологічна ситуація зберігатиметься на Тернопільщині протягом тижня, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Температурні показники місцями сягатимуть двадцятиградусної позначки.

«Жовтень об’єднався із народом і сприятливою синоптичною ситуацією. У вівторок погоду в Україні визначатиме антициклон, суттєві опади малоймовірні, хіба що на Півдні в окремих районах трохи щось покапає. Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13 +18 градусів, у південній частині до +20 градусів».

Отже, кінець жовтня тішить Тернопільщину теплом. Сприятливу погоду передбачають у нашому краї майже до кінця тижня. Ночі та ранки в області будуть туманними, що ускладнюватиме рух на автошляхах.