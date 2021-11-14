Густі тумани огорнуть Тернопільщину. Видимість на автошляхах ранкової та нічної пори знизиться до двохсот метрів. Відтак у краї оголосили штормове попередження.

За інформацією Укргідрометеоцентру, протягом доби у краї спостерігатимуться складні метеорологічні явища у вигляді підвищеного рівня вологості і туманів. А наступного тижня через вплив циклону прийде відчутне похолодання.

“З понеділка прорветься чергова хвиля арктичного холоду і температура повітря знизиться на 3-5 градусів! Поки що опадів не передбачається — антициклон Tilda. Перші опади маячать із 19-го листопада, із наступної п’ятниці, якраз на День працівників гідрометеорологічної служби — у більшості наших областей пройдуть дощ та сніг”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції з похолодання простежуватимуться у краї протягом тижня. А ближче до наступних вихідних у регіоні задощить, а місцями можливий і перший сніг.