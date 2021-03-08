Холодний атмосферний фронт прийшов на Тернопільщину. Він сприятиме зниженню температурних показників. Місцями можливі опади у вигляді снігу.

Новий тиждень на Тернопільщині буде прохолодним. Здебільшого зберігатиметься мінусова температура повітря, ще й дошкулятимуть пориви холодного вітру.

“З півночі до України наближається холодний атмосферний фронт — сніг вже перетнув наш кордон. Цей фронт протягом завтрашньої доби місцями зумовлюватиме сніг. Вітер ще залишатиметься рвучким. Вночі підморожуватиме, вдень не вище +1+4 градусів. Тож одягайтеся тепло!”, – наголосила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, більш відчутне потепління на Тернопільщину повернеться наприкінці тижня. Отже, весняної погоди слід чекати не раніше вихідних. Однак березневе тепло нестабільне. Відтак поки що розраховувати на суттєві погодні зміни в сторону тепла метеорологи не рекомендують.