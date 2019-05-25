Вихідними єдиним джерелом стабільності в Україні буде температура повітря, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

У Західному регіоні передбачають більше двадцяти градусів тепла. Однак без дощів не обійдеться.

Мінлива хмарність з проясненнями, вітер змінних напрямків, порівняно високі температурні показники, часом дощі та грози – такі погодні умови передбачають цими вихідними на Тернопільщині. За словами синоптиків, в регіоні помітно потеплішає.

«Протягом дня 25-26 травня очікується на Заході +16+22 градуси тепла. Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Звичайно, будуть прояснення, особливо у неділю».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, з наступного тижня у більшості областей України значно потеплішає. У Західному регіоні передбачають близько 25 – 27 градусів вище нуля. Втім, ховати парасолі зарано. Оскільки дощі та грози з Україною не прощаються. Але метеорологи обіцяють, що наступного тижня їх буде дещо менше.

Софія Романська