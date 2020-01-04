Грип А поширюється на Тернопільщині. В обласному лабораторному центрі зафіксували п’ять випадків цього захворювання. ГРВІ виявили минулого тижня у трьох тисяч жителів краю.

Грип небезпечний наслідками, – наголошують лікарі. Відтак при перших ознаках хвороби радять звертатися до лікувальних закладів.

«Циркуляцію збудника грипу А ми виявили кілька тижнів тому», – наголошує лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Надія Годована. Відтак збільшення кількості хворих на грип в регіоні була прогнозованою. «Активність вірусів знаходиться на неепідемічних рівнях. Звітного тижня було зареєстровано близько трьох тисяч хворих на ГРВІ. Також визначено циркуляцію грипу А. У вірусологічній лабораторії проведено дослідження матеріалу від хворих на збудники гострих респіраторних інфекцій та грипу. Методом ПЛР виявлено фрагменти ДНК аденовірусу, фрагменти РНК парагрипу 1 типу та грипу А».

За прогнозами епідеміологів, у цьому епідсезоні циркулюватиме чотири збудники грипу. У зоні ризику – діти до п’яти років, які ще не стикалися з новими збудниками грипу; люди з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями, краяни пенсійного віку. За словами фахівців, різкий ріст захворюваності ймовірний наприкінці січня, коли завершаться шкільні канікули.

Софія Романська