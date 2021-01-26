На Тернопільщині більшає хворих на грип і ГРВІ.

За інформацією обласного лабораторного центру, загальна захворюваність за минулий тиждень сягнула 67,7% до розрахункового показника визначення початку епідемії.

Минулого тижня на Тернопільщині зареєстрували 2047 випадків захворювання на грип і ГРВІ. Втім, лікарі припускають, що реальне число захворілих набагато більше. Жителі краю часто займаються самолікуванням.

«Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 197,7 випадків на 100 тисяч населення, що становить 67,7% до розрахункового показника визначення початку епідемії (292,2 випадки на 100 тис. населення). Госпіталізовано за тиждень 128 осіб, із них 21 дитина. Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. Вакциновано 3148 осіб, що становить 0,3% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету».

За прогнозами ВООЗ, пік захворюваності на грип і ГРВІ можливий у лютому. Відтак жителям краю радять подбати про підсилення імунітету.