Утричі більші зарплати повинні отримати медики, які лікують хворих на коронавірус. Тернопільщина нарешті отримала необхідні кошти.

Гроші для виплати 300% надбавки медикам надійшли в усі райони області, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. У березні з хворими на COVID-19 працювали 420 медиків.

“Сім закладів у березні надавали допомогу хворим на COVID-19: Монастириська, Заліщицька, дві тернопільські лікарні, центр екстреної медичної допомоги, Козівська лікарня. Працівникам цих закладів виплачено таку допомогу. Всі райони Тернопільщини отримали кошти для виплати 300% надбавки медикам, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Була сесія обласної ради, де виділили 1 млн. 700 тисяч на виплату надбавок цим медикам, ініційованих президентом та Урядом. Тепер виділено ще 3 млн. 400 тисяч гривень, відтак медичні працівники отримають обіцяні 300% надбавки. Крім того 2 млн. 300 тисяч гривень на доплату медикам виділили з місцевих бюджетів. Щодо виплат, які плануються у квітні, на сьогоднішній день НСЗУ підписує угоду із закладами охорони здоров’я, які входять у першу хвилю надання медичної допомоги, відповідно такі надбавки будуть і в квітні”.

Додамо, у Тернополі медичні працівники, які лікують хворих на коронавірус, отримали премії у розмірі десяти тисяч гривень. Відповідні кошти виділили з бюджету громади.

Софія Романська