Юні художники з Тернополя стали учасниками національної арт-події «Молодь inUA». В День Незалежності вони створили масштабний малюнок у якому відобразили те, чим пишаються у своїй країні, і якою хочуть бачити її у майбутньому.

Акція пройшла у стінах Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.

– Тернопіль став однією із 120 локацій в Україні, де пройшла така арт-подія, – розповіла координатор заходу Оксана Гуменюк. – У ній беруть участь, як маленькі села, так і великі міста. Такий проект оголосила організація «Irex» – наш давній партнер. Для участі у заході необхідно було створити команду із п’яти осіб, залучити партнерські організації та виконати інші умови. Допомогти нам зголосилися студенти відділення дизайну Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Нашу команду ми назвали «Файно разом». Ця подія мала відбуватися на свіжому повітрі, але погода нам завадила, тому ми перенесли її в приміщення бібліотеки. Малюнок ми розмістили на панно розміром три метри на півтора.

На Тернопільщині такі арт-події пройшли ще в Кременці, Борщові, Залізцях, Збаражі Хоросткові, Чорткові. Усі створені малюнки організація «Irex» з першого до десятого вересня виставить на онлайн-голосування. Три малюнки, які наберуть найбільше голосів, завдяки програмі «Мріємо та діємо» у співпраці з українськими митцями будуть відтворені у форматі муралів у тих населених пунктах, де вони були створені.