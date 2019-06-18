Зранку 15 червня “перлину” файного міста – тернопільський став важко було впізнати – озеро набуло зеленого кольору.

Подібно до нещодавнього випадку із морем біля Одеси, тернопільська водойма спінилася і набула мутного темно-зеленого відтінку, повідомляють Тернополяни.

Як повідомив активний тернополянин, журналіст Ігор Музика, така неприродного кольору вода свідчить про отруєння озера та є небезпечною для здоров’я містян.

— Припускаю, що одне з підприємств Тернополя у виробництві почало застосовувати нову технологію з використанням гранул, що потребують утилізації. Та відхідну сировину завод просто злив до озера через підземну трубу. Ще вчора вода у ставі була чистою і там купалися люди, а вже сьогодні – наче мутна зеленка. Можна зробити висновок, що небезпечний скид зробили вночі. Не пам’ятаю, щоби за останні роки на тернопільському озері були настільки небезпечні зливи, — наголосив небайдужий тернополянин.

Ігор Музика додав, що викликав поліцію, написав заяву щодо неприємної ситуації з водоймою, а також звертався до одного з депутатів Верховної Ради України. Тернополянин зазначив, що до озера мають невдовзі прибути екологи, які відберуть проби води для дослідження.