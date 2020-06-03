Перевірку ресторанів влаштували правоохоронці та держпродспоживслужба цими днями у Тернополі. Відтак в одному із закладів громадського харчування виявили порушення. Власнику загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

«Комісія встановила порушення в ресторані, зокрема, там не було деззасобів, не проводився температурний скринінг працівникам, а також у залі були відвідувачі, що категорично заборонено. Правоохоронці розпочали перевірку по даному факту. Загалом під час комісійних обстежень провели роз’яснювальну роботу з власниками та працівниками закладів громадського харчування щодо дотримання санітарних та протиепідемічних заходів. Нагадали працівникам літніх терас та площадок про основні вимоги Головного державного санітарного лікаря роботи закладів в умовах карантину», – повідомила речниця держпродспоживслужби в області Наталія Гресько.

Додамо, за рішенням Міністерства охорони здоров’я, з 11 червня заклади громадського харчування зможуть приймати відвідувачів в середині приміщення. Втім, необхідно дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська