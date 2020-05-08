За порушення карантину патріарх РПЦ Кирило Гундяєв пригрозив церковним судом.

Священики московської церкви не сприйняли коронавірус як серйозну загрозу і це призвело до великої кількості випадків зараження, зазначив глава РПЦ Кирило Гундяєв.

Патріарх Російської православної церкви Кирило пригрозив церковним судом за порушення карантину чи інших обмежень, встановлених для боротьби з коронавірусом. Розпорядження голови РПЦ опубліковано на сайті Московської патріархії.

Так, у випадках, коли недотримання розпоряджень спричинить за собою зараження людей коронавірусом з подальшою його смертю, винний може бути притягнутий до церковного суду. «В інших випадках – до церковно-адміністративної відповідальності»,- сказано в документі.

Як відомо, до складу церковного суду РПЦ входять 6 архієреїв московської церкви, серед яких керівник Тернопільської єпархії УПЦ МП митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій Генсицький. Втім, судити священиків за поширення коронавірусу у найближчий час владика Сергій, вочевидь, не зможе, так як і сам підхопив цю недугу і перебуває на лікуванні в одній з лікарень столиці.

Раніше медики повідомляли про зараження коронавірусом священика УПЦ МП з кафедрального собору Тернополя, де служить митрополит Сергій. Не уникнули COVID-19 і підлеглі владики з віддалених районів: захворіли декілька священиків з Почаєва, серед яких шанувальник терориста Гіві о. Олександр Марценюк. Один з отців, мешканець Шумського району, який таємно проводив богослужіння під час карантину, від недуги помер.

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