Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, оглянула найдавнішу частину комплексу.

Про це повідомляє кореспондентка Укрінформу.

«Ми оглядаємо три об’єкти, які є найціннішою, найстародавнішою частиною нашої національної святині. З 2003 року вони перебувають у користуванні монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври. Ми перевіряємо, в якому стані ці об’єкти, а також територія святині», – розповіла голова комісії – начальниця відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольга Рутковська.

Вона нагадала, що державі належать шість об’єктів – це Успенський і Троїцький собори, Архиєрейський будинок, корпус келій, дзвіниця, надбрамний корпус і територія, яка разом з об’єктами була передана у користування. Під час перевірки об’єктів комісія виявила зміни.

«З’явилися покращення, тобто заміна підлог, облицювання стін, нові стінописи, прибудови в окремих випадках. І це потребує детального аналізу, звірювання документів, з’ясування обставин: як, що і коли. Адже наше законодавство передбачає, що будь-які роботи на пам’ятках національного значення безпосередньо мають погоджуватися міністерством як центральним органом у сфері охорони культурної спадщини», – сказала Рутковська.

За її словами, МКІП направило звернення до Свято-Успенської Почаївської лаври і очікують копій документів, які підтверджують право на такі зміни у приміщеннях.

«Також зараз оформлюють документально зауваження члени комісії, які перевіряли пожежну безпеку», – додала голова комісії.

Своєю чергою служителі Лаври запевняють, що всіляко сприяють роботі комісії.

«Ми сприяємо таким перевіркам, адже це і в інтересах держави і нашої монашої братії. Всі ми хочемо якнайбільше зберегти цю святиню в належному стані як історичну пам’ятку», – зауважив прессекретар Почаївської лаври архимандрит Гавриїл.

Перевірка Свято-Успенської Почаївської лаври триватиме до 29 червня.

Як повідомлялося, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.

Почаївська Успенська лавра – православний чоловічий монастир у Почаєві Кременецького району Тернопільської області зі статусом лаври. Найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю після Києво-Печерської лаври.

Фото Юлії Томчишин