Тернопільським ставом почав курсувати теплохід “Капітан Парій”.

Цього року через каратин теплохід вийшов у плавання на два місяці пізніше, повідомляє ІНТБ.

У зв’язку з епідемією, матроси працюватимуть у рукавичках і масках. А при вході на судно розміщений дезінфектор для рук. Крім того, корабель щогодини будеть дезінфікувати спецрозчином.

Згодом на став вийдуть ще два теплоходи – “Герой Танцоров” та “Сігма”. Натомість “Капітан Парій” очікує модернізація.

Ціна квитка на теплохід цьогоріч не зросла – 25 гривень за дорослого і 10 – за дитину.