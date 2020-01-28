Під час масштабної спецоперації, яку проводили оперативники Тернопільської області на території трьох регіонів, за підозрою у виготовленні і збуті наркотиків затримали дев’ятьох осіб. Усім затриманим суд обрав запобіжні заходи.

Про це повідомляє Терміново з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У четвер, 23 січня, в Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях правоохоронці одночасно провели сімдесят обшуків. У ході поліцейської операції затримали організатора та 8 учасників злочинного угрупування, котрі займалася виготовленням та розповсюдженням метамфетаміну.

Усім затриманим повідомили про підозру відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України та Тернопільським міськрайонним судом обрано запобіжні заходи: сімом підозрюваним – тримання під вартою із можливістю внесення застави, суми яких від 420 тисяч гривень до 1 мільйона 51 тисячі гривень. Загальна сума застави становить 4 мільйони 149 тисяч гривень. Ще двох учасників суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

На даний час правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності наркоугрупування.

Нагадуємо, оперативники Тернопільщини 23 січня викрили групу, яка займалася виготовленням та розповсюдженням наркотиків.

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