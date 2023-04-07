За надані послуги тернопільські перевізники отримують компенсацію з міського бюджету.

Вона розраховується за певною формулою, яка детально описана у Методиці розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді. На черговому засіданні виконкому 5 квітня до цього документу внесли зміни.

– Додаток до рішення викладено у новій редакції, оскільки ми внесли зміни до Методики, – пояснив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Зокрема, передбачили норму, коли перевізник не виконав регулярність перевезень на 80% йому не нараховуються ніякі кошти. Це дисциплінує, заставить більше слідкувати, чіткіше працювати на маршрутах. Друга зміна – це норми зарплат водіїв в цифрах, згідно з якими ми коректуємо компенсацію.

У Порядку розрахунку за надані послугу вказано, що показник обсягу фактично виконаної транспортної роботи у машино-кілометрах, отримується на підставі даних оператора електронних систем (автоматизованої системи обліку оплати проїзду та GPS-моміторингу ) за розрахунковий період і містить показники транспортної роботи перевізника на маршрутах, враховуючи додаткові замовлення.

З 1 квітня 2023 року сума коштів, що підлягає перерахунку не нараховується при виконанні планового пробігу на маршрутах на звітний період менше ніж на 80 % (береться до розрахунку загальний показник по підприємству). Сума коштів що підлягає перерахунку зменшується за неналежне виконання взятих зобов’язань, а саме, при оплаті праці водіїв, в розмірі, що є нижчим ніж передбачений при визначенні розрахункового тарифу на транспортні послуги, зокрема: малі, середні та великі автобуси – 24400 гривень (з нарахуваннями), тролейбуси – 22269 гривень (з нарахуваннями).