Приєднуватися до найстарішої організації “Пласт” запрошують юнаків і дівчат на Тернопільщині. Молоді пропонують долучитися до вишколу для волонтерів, який відбудеться в обласному Пластовому вишкільному центрі, що знаходиться в селі Скоморохи Великогаївської ОТГ.

Під час вишколу готуватимуть потенційних волонтерів та допомагатимуть реалізуватися в “Пласті”, – розповідає співкоординаторка Ірина Михайлюк. Подія запланована на 9-10 квітня. “Хочеш стати волонтером та знайти однодумців? Пропонуємо тобі долучитися до семінару-вишколу для волонтерів, який відбуватиметься в Тернопільському обласному Пластовому вишкільному центрі. Приєднатися до нас можуть всі, хто вже має 18 років. Під час цього семінару зрозумієте, яка роль дорослих волонтерів в організації; дізнаєтеся більше про її діяльність; зрозумієте, як зможете реалізувати себе в “Пласті” та знайдете однодумців; побачите можливості та користь від членства в “Пласті” для себе. Зголоситись на семінар можна тут https://forms.gle/PxV2FrsiFVnyLYKp7. Зголошення приймаються до 5 квітня! А щоб потрапити в список обраних необхідно пройти дистанційний курс: https://vumonline.ua/course/plast-ukrainian-scouting/ з отриманням сертифікату”.

«Пласт» — національна скаутська організація України. Серед її завдань — сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.