Сучасний інноваційний культурно-мистецький проект «Байки UA: діти для дітей» реалізовує «Веселка TВ» за підтримки Українського культурного фонду. Його метою є створення якісних дитячих українських аудіокниг.

Проект триватиме до 3 липня 2019 року та складатиметься з добірки кращих байок відомого українського письменника Леоніда Глібова у вигляді 30 аудіотворів.

– До живої, багатої мови, легкості діалогів і дотепності байок професійна команда творців проекту додасть дитяче озвучування, авторське музичне оформлення та звуко-шумові ефекти, що зробить цей культурний продукт по-справжньому інноваційним і конкурентоспроможним, – зазначила керівник проекту Діна Ібрагімова. Цінність аудіокниг у тому, що вони є сучасними, цікавими та зрозумілими для дитячої аудиторії.

Особливістю проекту стало те, що твори начитуватимуть не диктори та відомі актори, а діти від 6 до 14 років, в тому числі і діти-переселенці зі Сходу України. Після озвучення аудіокниги будуть поширені в мережі Інтернет, що дозволить охопити всі регіони нашої країни, а також україномовних жителів світу. У вільному доступі створені аудіотвори з яскравим візуальним оформленням з’являться на офіційному YouTube каналі VESELKA TV. Приєднатися до створення аудіоверсій байок запрошують і тернопільських дітей. 25 червня о 12.00 у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці, що на вулиці Миру, 4А, відбудеться кастинг голосів з озвучення літературних творів. Проведе його генеральний директор «Громадського дитячого інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ» Діна Ібрагімова. Переможці кастингу візьмуть участь у начитуванні текстів в рамках проекту «Байка UA: діти для дітей». Участь у кастингу можуть взяти усі бажаючі діти віком 6-14 років. З 12.00 до 15.00 у бібліотеці триватиме кастинг та презентація проекту. А з 15.00 до 17.00 пройде майстер-клас з озвучення у медіа лабораторії ПК «Березіль» на вулиці Миру, 6.

Ольга Трач