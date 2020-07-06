День без поліетилену влаштували у Тернопільській обласній державній адміністрації. Працівникам “білого дому” роздали багаторазові еко-сумки і закликали дбати про навколишнє середовище.

За останні 65 років людство напродукувало понад 8 мільярдів тонн пластику, більшість – пакети. Такий об’єм еквівалентний 25 тисячам нью-йоркських хмарочосів, – наголосила начальниця управління ЖКГ та енергозбереження області Софія Близнюк. Відтак варто відмовлятися від одноразових поліетиленових пакетів на користь багаторазових еко-сумок.

«Починати потрібно з себе! Оскільки ми дотичні до роботи зі статистикою накопичення твердих побутових відходів, бачимо, як швидко вони накопичуються, як забруднюються ставки, узбіччя, водойми. Також люди почали набагато більше використовувати одноразовий посуд і вироби з поліетилену. Тому ми закликаємо всіх підтримати акцію, яку проводимо уже вдруге, і відмовитись від поліетилену – це наш внесок в охорону довкілля».

Акцію приурочили Міжнародному дню відмови від поліетиленових пакетів. Підтримати ініціативу прийшли студенти-екологи.

Софія Романська