Перевести заплановані заходи в онлайн-режим, аби уникнути поширення коронавірусу, пропонує начальниця управління освіти ТМР Ольга Похиляк.

Про це вона розповіла під час засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, – повідомляє Сорока.

– На сьогодні в дошкільних установах закрито на самоізоляцію шість груп, 4 із них – до завтрашнього дня. 25 працівників – хворі. Стосовно шкіл, то 58 працівників хворих, найбільше у 10-ій школі, 3, 22, 27. У школах № 3 та № 10 ми перевели на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. Учні 1-4 класів вчаться у звичному режимі. У восьми школах закрито 15 класів на самоізоляцію, – зазначила Ольга Похиляк.

Вона також додала, що багато у цій ситуації залежить й від батьків, зокрема йдеться про святкування днів народжень у дитячих кімнатах.

– Що пропонуємо – посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог. Заборонити проведення масових шкільних та позашкільних заходів. Завтра проведемо нараду і будемо звертатися й до батьків, бо наступають вихідні, щоб не проводити у дитячих кімнатах різні дні народження, бо дуже часто діти хворі не з вини установи. Багато залежить від батьків. Пропонуємо заняття проводити в межах одного класу, групи, щоб таким чином ізолювати дітей. Заходи, які були заплановані, переводимо в онлайн-режим, – наголосила Ольга Похиляк.

До слова, також під час засідання оперативного штабу міський голова Сергій Надал дав доручення управлінню ЖКГ вивчити можливість відключення світла, води, газу для тих закладів, які порушують карантин. За його словами, вони створюють умови для поширення коронавірусу на території Тернополя.