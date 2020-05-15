Експрес-тести щодо COVID-19 влаштували на полігоні військовослужбовцям артилерійської бригади.

Про це повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа.

Організували тестування, щоб попередити поширення коронавірусу серед військовослужбовців.

Тестування на коронавірус провели представники лабораторії з Рівненського військового шпиталю на виконання розпорядження головного санітарного лікаря Міністерства оборони України.

“Процедуру проводять в рамках протиепідемічних заходів та посиленого медичного спостереження військовослужбовців. Діагностують на коронавірус капілярним методом (з пальця кров), використовуючи експрес-тести. Фахівці отримують результати на місці упродовж п’ятнадцяти хвилин. За попередніми підсумками проведення аналізів у військовослужбовців, які пройшли експрес-тести, результати були від’ємними, жодної підозри захворювання на «COVID-19» не виявлено. Окрім цього особовий склад бригади, протягом кількох днів проходив обстеження легень у переїзному флюорографі”.

Додамо, у Збройних силах України було виявлено кілька випадків коронавірусу. Наразі інфіковані особи на самоізоляції. Усіх військовослужбовців зобов’язали дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм.

Софія Романська