Ігор Климовський покинув посаду головного тренера тернопільської Ниви.

Про це повідомляє Sport Arena.

Після 10 зіграних матчів тернопільська команда посідає шосте місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Климовський очолював Ниву з квітня. Минулий сезон під його керівництвом команда закінчила на 13-й позиції Першої ліги.

Раніше на рівні Прем’єр-ліги український наставник очолював Олімпік, який покинув в лютому.

У серпні Климовського пов’язували з призначенням в ПФК Львів. Тернопільський клуб пізніше оголосив, що Климовський продовжить роботу в Ниві.

У суботу, 2 жовтня, Нива зіграє проти лідера Першої ліги Металіста. Початок матчу в Харкові – о 18:45.