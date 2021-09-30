Ігор Климовський покинув посаду головного тренера тернопільської Ниви.
Про це повідомляє Sport Arena.
Після 10 зіграних матчів тернопільська команда посідає шосте місце в турнірній таблиці Першої ліги.
Климовський очолював Ниву з квітня. Минулий сезон під його керівництвом команда закінчила на 13-й позиції Першої ліги.
Раніше на рівні Прем’єр-ліги український наставник очолював Олімпік, який покинув в лютому.
У серпні Климовського пов’язували з призначенням в ПФК Львів. Тернопільський клуб пізніше оголосив, що Климовський продовжить роботу в Ниві.
У суботу, 2 жовтня, Нива зіграє проти лідера Першої ліги Металіста. Початок матчу в Харкові – о 18:45.
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