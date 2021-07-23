«Шлях поколінь» – фільм під такою назвою готують тернопільські волонтери. Кінострічка репрезентуватиме життя повстанців.

Ініціював знімання фільму про повстанців військовий журналіст, тернополянин Михайло Ухман. Він хоче зберегти для майбутніх поколінь історію про вояків УПА.

«Підходить до завершення робота над монтажем нашого фільму. Кількамісячна важка праця нарешті дала свої плоди, які мала змогу посмакувати кілька членів творчої групи. Десь потрібно доопрацювати, десь дозняти невеличкий кадр. Однак ми маємо справжній, сирий варіант фільму. З чим і вітаю всю величезну команду кінострічки “Шлях поколінь”. Попереду ще багато роботи, але наше дітище пройшло ще один етап становлення. Зйомки нашого фільму, активізували велику частину людства по всій Україні».

Екранізувати історію про повстанців вдалося завдяки підтримці небайдужих людей та допомозі спонсорів.