Волонтери благодійного фонду «Світло Реформації» відвезли гуманітарну допомогу жителям Херсона.

Про це повідомив керівник цього фонду Іван Гонтар. За його словами, чимало херсонців втратили все майно і потребують допомоги.

До Херсону благодійники відвезли продукти, гігієнічні засоби, питну воду.

«Ми вкотре переконались, що жорстокості росіян немає меж. Катастрофа на Каховській ГЕС, призвела до надзвичайно складної ситуації. Жителі Херсонщини стали заручниками некерованої стихії, втратили свої домівки, їх майно було знищене або пошкоджене. Найжахливіше те, що багато людей на жаль, не змоги врятуватись. А ті хто врятувалися потребуть допомоги. Перед нами великі виклики, і тому важливо об’єднуватися і продовжувати допомагати. Дякуємо всім, хто посприяв тому, щоб поїздка підбулася і наша команда змогла доставити гуманітарну допомогу жителям Херсона», – зазначив Іван Гонтар.

Додамо, через ракеnний обстріл росіян склади благодійного фонду «Світло Реформації» були зруйновані. Проте благодійники продовжують працювати і допомагати українцям.