“Поший маску для безпритульного” – таку акцію організували у Тернополі волонтери благодійного фонду “Карітас”.

Вони власноруч виготовляють захисні медичні засоби та роздають їх потребуючим. Долучитися до благодійної справи закликають всіх охочих.

Як повідомила координаторка благодійних проектів Аліна Муц, у період карантину благодійний фонд “Карітас” продовжує дбати про найбільш незахищених людей. Волонтери не лише готують для них їжу, а й дбають про медичні захисні засоби.

“Акція «Поший маску для безпритульного» розпочалася в середу і вже сьогодні ми змогли роздати її кожному, хто прийшов отримати гарячий обід від “Карітас Тернопіль”. Конкурс триває, і ми продовжуємо шити маски для безпритульних та потребуючих людей. Хто пошиє найбільше – стане переможцем тижня і однозначно отримає приз від нашого майстра у БФ “Карітас”. Забирати маски будемо в понеділок”.

Організатори акції “Поший маску для безпритульного” обіцяють подарунок тому, хто виготовить найбільше таких засобів.

Софія Романська