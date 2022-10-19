Тернопільські волонтерки, які ліплять вареники для українських захисників, потребують інгредієнтів і робочих рук. Зокрема, є необхідність у смальці, муці, олії, яйцях.

Волонтери громадської організації «Бункер С» щодня збираються, аби ліпити вареники для українських військових. Страву у готовому вигляді вони відправляють бійцям.

«Про ці вареники вже цілі легенди ходять на сході, і хлопці хоч трішки відчувають себе вдома, бо кажуть що такі смачні, як моя мама робить. Але дуже потрібен смалець для них, щоб залити вареники і вони доїхали до наших котиків смачненькі і свіженькі. Тому якщо хтось його має багато, і може поділитись, будемо дуже вдячні, особливо наші хлопці, які просто їх обожнюють, і постійно просять передати. Також потрібне сало, мука, олія, яйця і жіночі руки, які будуть їх робити. На бункері кожен день чистять картоплю, тому і потрібні чоловічі руки. Працюємо щодня з 8 ранку і до 17 год Старий ринок 1А», – повідомила волонтерка Уляна Фіалка.

Додамо, волонтери збираються о 8.00 за адресою Старий ринок 1А. Аби зліпити більше вареників, вони потребують робочих рук.