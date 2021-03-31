Гігантську маскувальну сітку плетуть тернопільські студенти для воїнів операції об’єднаних сил, які беруть участь у бойових діях на Східній Україні. “Кікімора” захищатиме українських бійців від російських найманців.

Як повідомив координатор проекту, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак, маскувальна сітка буде готовою за лічені дні. Студенти працюють у вільні хвилини від навчання.

“Ще один мішок сітки. Ще 450 м² маскування, що з’явиться після посиленого карантину. Дякую нашим меценатам, які допомагають матеріалами, що є необхідними під час плетіння сітки. Також дякую нашим студентам. Така співпраця між історичним факультетом ТНПУ та військовими бригадами триває з весни 2015 року”.

Понад п’ять років поспіль тернопільські студенти-історики створюють маскувальні сітки. Українські воїни застосовують їх на лінії вогню, щоб захиститися від ворога.