Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби об’єднав учнівську молодь з різних областей. Долучилися до змагань вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Тернополя. Вони привезли золоті та срібні нагороди.

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби проходив у місті Болехів на Івано-Франківщині. Змагання зібрали понад 320 спортсменів. “Було приємно долучитися до цих змагань. Рівень всіх учасників досить високий. Ми виклалися на повну і показали непогані результати. Для спортсмена найважливіше постійно покращувати свою фізичну форму і на змаганнях показувати кращі результати. Цього разу вдалося вибороти нагороди і це не може не тішити”, – каже учасник змагань Максим Бойчук.

Тернопільські спортсмени привезли одну золоту, дві бронзові та срібну нагороди. Переможці братимуть участь у змаганнях міжнародного рівня.