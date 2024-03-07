Роботодавці, які працевлаштують людей з інвалідністю, отримають компенсації, – про це повідомив на брифінгу директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький. Зокрема, сума виплати сягатиме ста тисяч гривень.

Наразі в області шукає роботу 175 людей з інвалідністю. Влітку уряд затвердив програму, за якою роботодавець, який працевлаштував людину з інвалідністю та облаштував для неї робоче місце, може отримати сто тисяч гривень компенсації.

«Якщо роботодавець працевлаштує людину з першою групою інвалідності та облаштує робоче місце для неї, то зможе отримати компенсацію до ста тисяч гривень, якщо працевлаштує людину з другою групою інвалідності, то отримає до 71 тисячі гривень. Під час облаштування робочого місця, роботодавець має подбати про меблі, фурнітуру для робочих місць, компʼютери, необхідне програмне забезпечення, поручні, а також необхідні засоби захисту здоровʼя на робочих місцях», – розповів Микола Городецький.

Загальна тривалість виплати компенсації – 6 місяців. Наразі роботодавці області пропонують 55 вакансій для осіб з інвалідністю. Найбільше потрібні водії (14 вакансій – із зарплатою до 12 тис. грн), лікарі різної спеціалізації (4 вакансії, зарплата до 15 тис. грн) та слюсарі з ремонту рухомого складу (4 вакансії, зарплата до 9,2 тис. грн).