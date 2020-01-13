Цього року спроба рибалити на кризі завершилася трагічно для жителя області. Ще одного чоловіка, який вийшов на лід тернопільського ставу, вдалося врятувати.

Втім, через потепління крига значно потоншала і залишається небезпечною.

Внаслідок м’якої зими, що супроводжується частими коливаннями температури, крига досі не набула звичної, як для січня, міцності. Відтак може будь-якої миті проламатися під ногами необачного шукача «пригод», – наголошують в управлінні ДСНС в області. Рятувальники просять громадян бути обачними та уникати виходу на тонку кригу.

«Лише протягом січня на водоймах області зареєстровано два випадки, коли громадяни при спробі вийти на незміцнілий лід опинялися в крижаній воді. Один з цих випадків мав трагічні наслідки – людина загинула. Особливо це застереження стосується рибалок, які не зважаючи на небезпеку випробовують долю посеред замерзлих водойм».

Рятувальники нагадують: безпечна товщина криги для однієї людини має сягати 7 см., для групи осіб – від 15 до 17 см.

Софія Романська