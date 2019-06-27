Тернопільські поліцейські відвідали табір «Лісовий» та провели для дітей майстер-клас з надання першої медичної допомоги, роз’яснили правила поведінки на дорозі, біля води та у побуті.

У формі ігор та вікторин інспектори пояснювали основні правила дорожнього руху та безпечної поведінки дітей. Окрім цього, поліцейські звернули увагу дітей на їхні права та обов’язки, говорили про здоровий спосіб життя, про особливості самозахисту та відповідальність перед законом. Згодом показали й основні прийоми, які можна швидко опанувати. Також влаштували кілька майстер-класів з надання домедичної допомоги.

Як зазначила інспектор зв’язків з громадськістю Олеся М’ялковська, кожен школяр ще й міг відчути себе справжнім полісменом.

«Діти мали можливість побачити службову автівку із середини та приміряти нелегку амуніцію — бронежилет. Спілкування з дітьми минуло невимушено і весело. Сподіваємося, що для них воно принесло багато користі».

Софія Романська