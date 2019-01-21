Тернопільські поліцейські спіймали винахідливого автозлодія менш як за добу

21/01/2019 Розмір тексту:

Менше доби знадобилося оперативникам, аби розкрити крадіжку автомобіля у Тернополі. Причетним до злочину виявився 26-річний житель обласного центру.

Як встановили правоохоронці, до вчинення злочину тернополянин підготувався заздалегідь. На одному із сайтів оголошень підшукав автомобіль марки VOLKSWAGEN Passat на іноземній реєстрації. Був впевнений, що таку автівку згодом легко буде продати. Зв’язався з її власником, який проживає у Київські області, та домовився зустрітися у Тернополі.

Під час огляду автомобіля зловмисник ввів в оману власника і викрав транспортний засіб. Чужу автівку відігнав у Підгаєцький район та заховав у знайомого, аби згодом продати. Сам ж подався у Чортків, де його й затримали оперативники карного розшуку Тернопільського відділу поліції.

Підозрюваний вже неодноразово був судимий за майнові злочини, минулого року звільнився з місць позбавлення волі.

Наразі тернополянин затриманий згідно статті 208 КПК. Йому інкримінують частину 2 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.