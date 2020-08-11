Учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» у Тернополі облаштовують відпочинкову зону у парку Національного відродження.

Близько двох десятків пенсіонерів регулярно збираються для прибирання грабової алеї. На цій території вони планують створити відпочинковий інклюзивний куточок.

Тернополянка Галина на толоку до парку приходить з червня. Жінка каже, що праця важка. Втім, ідея відпочинкової зони її мотивує. «Хочеться щось зробити для нашого міста. Тут робота нелегка, бо багато зарослів і різного непотребу. Але потрохи територія змінюється, тепер аж приємно глянути».

Координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко зазначає, що тернополяни поважного віку вже зорганізувалися для шести акції з прибирання. Втім, попереду – немало роботи. «Вшосте учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» згуртувалися та скликали небайдужих тернополян на толоку. Сьогодні, завдяки згуртованій праці усіх поколінь, вдалося розчистити від заростей значну частину території, яку плануємо облаштувати під відпочинкову та інклюзивну зони. Прикро, що за кілька тижнів нашої відсутності на території, знайшлися ті, хто встиг знову насмітити та показати байдужість до праці інших. Дякуємо усім за активність та допомогу. Своє місто зробити кращим дуже просто – потрібно щось робити».

Відкрити відпочинкову алею у парку Національного відродження планують наступної весни. Цю ідею винесуть на громадські обговорення.

Софія Романська