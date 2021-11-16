Тернопільські патрульні виявили громадянина, який проїхав декілька областей нашої країни без водійського посвідчення та, ймовірно, в стані наркотичного сп’яніння.

Вчора, близько 9-ї години ранку, патрулюючи на вулиці 15-го Квітня, поліцейські помітили автомобіль Ford, водій якого порушив ПДР України. Інспектори зупинили автівку та, під час спілкування з водієм, виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився.

В ході з’ясування всіх обставин події, охоронці порядку встановили, що кермувальник вже не вперше сів за кермо в стані сп’яніння. Від початку року, на чоловіка вже втретє патрульні складають протокол за тотожне правопорушення. За рішенням суду його вже позбавлено права керувати транспортним засобом на 36 місяців. Не дивлячись на це, громадянин знову, ймовірно, вживав наркотичні засоби, сів за кермо автівки та поїхав транзитом через країну, з Києва до Івано-Франківська, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Патрульні склали на громадянина протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягувалася до відповідальності за таке правопорушення) КУпАП та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.