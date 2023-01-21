Тернопільські легкоатлети вдало виступили на Всеукраїнських змаганнях відкритої першості у Львові. Зокрема, вони вибороли золоті і бронзові нагороди.

Цьогоріч у змаганнях взяло участь близько трьохсот юних спортсменів із шести областей України. Тернопільщину представляло семеро легкоатлетів. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями. Нагороди вручали керівники Федерації легкої атлетики України.

«Участь у турнірі взяли і легкоатлети з Тернопілля, які, неодноразово підіймаючись на п’єдестал пошани, завоювали для медальної скарбнички нашого краю цілий ряд нагород. Так, ТОДЮСШ з літніх видів спорту на цих змаганнях представило семеро легкоатлетів. Серед них Овод Єва у бігу на дистанції 60 метрів здобула впевнену перемогу, Сорока Анна у бігу на дистанції 600 метрів стала бронзовою призеркою. Лоїк Софія показала хороший результат на дистанції 60 метрів і залишилися за крок до фіналу. Тренують дівчат тренери-викладачі Софія Рибій та Назарій Рибій. У спортивній ходьбі на дистанції 2000 м. змагались Мартинюк Володимир, який став першим, «золото» здобув також Мартинюк Павло, Голуб Іванна була третьою, Голуб Софія здобула четверте місце. Тренує спортсменів Віра Зозуля», – повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області.

Додамо, такий турнір в Україні проводять п’ятий рік поспіль. Тернопільські легкоатлети долучаються щорічно.