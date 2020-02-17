Майже три сотні спортсменів зібрав легкоатлетичний чемпіонат у Мукачево Закарпатської області. Легкоатлети змагалися протягом трьох днів. Не залишилися без нагород і наші земляки.

На легкоатлетичний чемпіонат до Мукачева з’їхалися спортсмени з 22-ох регіонів України, – повідомляє Федерація з легкої атлетики Тернопільської області. Команда тернопільських легкоатлетів готувалася заздалегідь.

«295 учасників з 22 регіонів України та Молдови в м. Мукачево Закарпатської області на протязі трьох днів змагались на зимовому чемпіонаті України з легкоатлетичних метань. У перший день змагань, незважаючи на примхи погоди, яка принесла і учасникам, і організаторам «сюрприз» в вигляді мокрого снігу та холоду, наші метальники зуміли себе проявити. У метанні спису в своїх вікових категоріях вихованці обласної ДЮСШ змагались в усіх фіналах: Навроцький Олексій зайняв четверте місце (40.04м); Питель Катерина стала сьомою (24,03м); Петришин Степан – восьмий (47,87м) і Мостова Дарина – дев’ята (31.33м). Тренують легкоатлетів Шмуляєва Галина та Дахновський Леонід. Також вдало дебютувала на чемпіонаті і Кацалап Ангеліна (КУТОР ОДЮСШ з літніх видів спорту, тренер Яковів Василь). В метанні молоту з результатом 36.34 м виборола шосте місце. Але без медалей наша команда не залишилась. В метанні диску серед молоді Олександр Шилівський (ШВСМ, тренер Панасюк Іван) виборов срібну нагороду – 49.05 м. Наші вітання тренеру і його учню та бажаємо успіхів в майбутньому».

Попереду у переможців легкоатлетичного чемпіонату – змагання на міжнародному рівні.

Софія Романська