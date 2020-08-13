Заняття з вогневої підготовки влаштували для патрульних Тернопільщини. Поліціянти проходять вишкіл на військовому полігоні поблизу обласного центру.

Заняття проводять, щоб вдосконалити володіння і поводження з вогнепальною зброєю, – розповідають у Патрульній поліції області. Адже патрульні зобов’язані досконало володіти зброєю. «На одному із полігонів Тернополя протягом тижня проходитимуть навчально-тренувальні стрільби з особовим складом управління патрульної поліції. Перед початком занять керівник стрільб проводить для усіх присутніх інструктаж, перевіряє знання правил особистої безпеки, порядку дій на вогневому рубежі, після чого інспектори переходять до безпосередньої стрільби з автомата Калашникова та пістолета “Форт-17”.

Додамо, навчальні стрільби для правоохоронців організовують постійно. Заняття проводять як у тирі, так і на полігоні.

Софія Романська