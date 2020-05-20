З червня у Тернополі планують відновити роботу дитячих садків. Відтак наразі там проводять ремонт і готуються до відкриття. Втім, прийняття відповідного рішення залежить від епідемічної ситуації.

З послабленням карантину чимало установ і закладів у Тернополі запрацювали. Тому загострилася потреба із перебуванням малечі.

«Люди, які працюють, не завжди мають з ким залишити дітей, тому дитячі садочки – це також пріоритет №1, щоб якомога швидше відновити їхню роботу. Зараз протягом травня ми готуємо наші садочки до відновлення роботи, зараз тривають ремонти, відбувається придбання нової техніки, обладнання. Працюємо таким чином, щоб садочки могли працювати впродовж всього літа. Також я дав доручення управлінню міської ради – розробити програму оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах, щоб діти могли більше часу проводити на повітрі, а менше перебувати у закритих приміщеннях», – відзначив міський голова Сергій Надал.

Додамо, загальноосвітні навчальні заклади міста повертатися до очного навчання у травні не будуть. За прогнозами МОН, школи відкриються першого вересня.

Софія Романська