Тернопільські дорожники розповіли, хто їм заважав розчистити трасу від снігу

Через пікет у Ягільниці снігоприбиральна техніка не може працювати на дорозі М-19.

Чортківський район – єдиний, де поки не вщухла хурделиця. Мокрий сніг продовжує інтенсивно падати на півдні області. Однак, сьогодні вранці дорожники стикнулися з тим, що снігопробиральну техніку не захотіли пропустити протестувальники, котрі перекрили дорогу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. В зв’язку з цим покриття у околицях цього населеного пункту залишається засніженим.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Тернопільській області.

“Для врегулювання ситуації до протестувальників вирушили фахівці Служби. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Просимо водіїв за можливості уникати поїздок у напрямку Ягільниці”, – повідомили у відомстві.