Офіційно Служба автомобільних доріг у Тернопільській області має ще дев’ять автомобілів, чотири з яких семирічної давностіФото з офіційного сайту дистриб’ютора Škoda

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області замовила два автомобіля Skoda за 1,72 млн грн у ТОВ «Джерман Авто Центр», пишуть Наші гроші. Львів.

Один із них це кросовер Skoda Kodiaq Style вартістю 999,7 тис. грн. Ціни на кросовери замовленої моделі на сайті Skoda стартують із 928,6 тис. грн. Крім того, з технічного завдання випливає, що служба також замовила додаткові опції, більшість з яких згадані в пакеті «Style Плюс*», який коштує ще 97 тис. грн.

Наприклад, в автомобілі будуть триточкові ремені, навігація, цифрова панель приладів, світлодіодні фари з функцією повороту та денні ходові вогні, сітки в багажнику, електричне відкриття і закриття кришки багажника, камера заднього огляду.

Другий автомобіль – це седан Skoda Octavia A8 Ambition вартістю 722 тис. грн. На сайті Skoda вказано, що стартова ціна тут також нижча – від 680 тис. грн, однак служба замовила також круїз-контроль, легкосплавні диски, регулювання передніх сидінь за висотою та з підтримкою поперекової зони тощо.

Обидва автомобілі фірма має надати дорожникам вже до кінця року.

За даними YouControl, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області має дев’ять автомобілів у власності, з яких найновіші – це три автомобіля Hyundai Accent і один Mitsubishi L200 2013 року випуску.

Про тендер

Участь в обох аукціонах разом із «Джерман Авто Центр» брало ТОВ «Альянс-ІФ», яке не знижувало свої первинні пропозиції. Натомість «Джерман Авто Центр» для перемоги довелося понизити ціну загалом на понад 17 тис. грн в обох лотах.

ТОВ «Джерман Авто Центр» належить тернополянам Ярославу, Тетяні і Василю Колодіям. Загалом компанія отримала замовлень в публічних закупівлях майже на 5 млн грн включно з описаними вище договорами.