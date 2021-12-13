Міжнародний турнір з греко-римської боротьби зібрав юних спортсменів у Румунії. Тернопільським борцям вдалося вибороти п’ять медалей.

У змаганнях брали участь близько 160 спортсменів з України, Румунії, Естонії, Болгарії, Молдови, Греції та Сербії. Поєдинки проходили у місті Тімішоара. Як повідомив тренер з Тернополя Андрій Телебан, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби вибороли 5 медалей.

“Серед юнаків 2010-2011 років народження у ваговій категорії 32 кілограми “срібло” виборов Матвій Кротюк. У ваговій категорії 38 кг серед юнаків 2008-2009 років народження “золото” здобув Юрій Мельник. Бронзу “здобув” Владислав Кротюк та Юрій Радик. У ваговій категорії 65 кілограмів серед юнаків 2004-2005 років народження друге місце виборов Арсен Товмасян. Вітаємо батьків спортсменів та тренерський склад”.

По завершенню змагань переможцям вручили медалі та нагороди.