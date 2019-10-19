Військовослужбовці 44 артилерійської бригади – серед призерів у популярному конкурсі Збройних Сил України. Наші земляки посіли третє місце.

Військовослужбовці нашої бригади брали участь у конкурсі на кращу артилерійську батарею Сухопутних військ Збройних сил України у номінації причіпна артилерія, – повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. У результаті їм вдалося зайняти третє місце.

«І місце вибороли представники 55 оабр. “Запорізька Січ”. ІІ місце – у 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Завершує список переможців батарея із 40-ї окремої артилерійської бригади, посівши ІV місце. Додатково під час проведення змагань визначали кращих фахівців – артилеристів. Командир відділення артилерійської розвідки нашої артбатареї був переконливішим серед інших у своїй спеціальності».

Додамо, військовослужбовці-контрактники проводять практичні заняття зі стрілецької зброї для студентів Центру підготовки офіцерів запасу Тернопільського національного економічного університету.

Софія Романська