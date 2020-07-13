Івано-Франківщина чи не найбільше постраждала від підтоплень в Україні. Чимало жителів цього регіону втратили все своє надбання. Відтак допомагати їм взялися тернопільські благодійники.

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія разом із благодійним фондом “Карітас” передали жителям Івано-Франківщини продуктові та санітарно-гігієнічні набори. Зібрали гуманітарну допомогу небайдужі жителі Тернопільщини та меценати із-за кордону. Вантаж благословив архиєпископ і митрополит Василій Семенюк.

“Ми співчуваємо людям, які потрапили у важку життєву ситуацію. Нехай Всевишній оберігає вас та додасть сил пережити це лихо”.

Волонтери з Тернопільщини відвезли більше тисячі продуктових та санітарно-гігієнічних наборів загальною вагою 29 тонн, 9000 л. води, а також чимало вживаного одягу. Пакунки отримали мешканці смт. Ланчин, сіл Білі Ослави, Микуличин, Залуччя, Олешків, Тростянка, Ганнів, що на Івано-Франківщині.

Софія Романська