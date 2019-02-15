Тернопільські благодійники влаштували свято для особливої молоді

15/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі на День закоханих без подарунків не залишилась і молодь з особливими потребами. Для хлопців і дівчат підготували кулінарні шедеври у формі сердець.

Молоді люди з інвалідністю зібралися у благодійному фонді «Карітас». Святкування для них організували координатори проекту «Життя в повноті».

За словами директора благодійного фонду «Карітас» о. Андрія Марчука, такі зустрічі людей з інвалідністю у Тернополі стали традиційними. Проводять їх не лише під час свят, а й в інші дні.

«Завдяки цьому проекту наша особлива молодь зустрічається, спілкується. Ці радісні миті приносять щастя не лише їм, а й усім, хто має відношення до цієї благодійної справи. Тож дякуємо всім, хто робить добро. Це нині так необхідно для нас усіх».

Додамо, проект «Життя в повноті» у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» реалізовують четвертий рік поспіль. Завдяки цій ініціативі допомогу отримує чимало людей з інвалідністю, які проживають у Тернополі та області.

Софія Романська