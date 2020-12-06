Зимовий сезон розпочали тернопільські легкоатлети. Вони переконані, що холод для тренувань не є перешкодою. Любителів бігу і здорового способу життя закликають приєднування до руху «Рандей».

Тернополянин Ігор Войтюк бігом займається три роки поспіль. Чоловік каже, що тренування допомагають загартуватися.

«У такий непростий період з всілякими вірусами тренуватися особливо важливо. Бігом займаюся сам, а також залучаю до цього своїх рідних і друзів. Надзвичайно корисна справа. Здоров’я міцнішає, фізична форма покращується, позитивних емоцій більшає. Тому рекомендую усім, хто хоче покращити свій стан, фізичну форму, здоров’я, розпочинати з бігу. Переконаний, що ви не пошкодуєте».

Учасники легкоатлетичного руху «Рандей» збираються о 8.45 на набережній Тернопільського ставу. Тренування розпочинається з активної розминки. А далі бігуни долають близько п’яти кілометрів навколо водойми. Приєднатися до команди рандеївців можуть всі охочі.