Тернопільські артилеристи пройшли спецнавчання з вогневої підготовки.

Заняття відбувалися на полігоні у селі Біла поблизу Тернополя. Бійці виконували різні вправи зі стрільби по нерухомих цілях.

Бійці виконували різні вправи зі стрільби по нерухомих цілях.

Як повідомив прес-офіцер 44 окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, у спецнавчанні взяло участь більше сотні бійців військової частини А3215.

«Військовослужбовці у складі підрозділів виконували вправи стрільб зі стрілецької зброї по нерухомих цілях. Перед початком проведення стрільб керівники на навчальних місцях провели інструктаж за напрямками: дотримання техніки безпеки, надання першої медичної та психологічної допомоги на полі бою. Це планові заняття, на яких військовослужбовці показали досить добрі результати».

Під час спецкурсу бійці також навчалися тактичній медицині. Оскільки кожен воїн повинен мати знання та практичні навички у наданні першої медичної допомоги.

Софія Романська