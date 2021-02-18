Військовослужбовці 44-тої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола повернулися із зони бойових дій додому. Вони перебували там понад півроку. З нагоди повернення бійців у Тернополі організували урочистості.

З словами вітань і щирої вдячності до військовослужбовців звернулись представники влади та громадськості. Кращих бійців нагородили відзнаками Міністерства оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ, командувача операції Об’єднаних сил. Загалом нагороди отримали 173 військовослужбовці, проте, як зазначив командир бригади полковник Роман Дудченко:

“Нагороди гідний кожен, хто сумлінно і чесно виконав поставлені завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил та з честю і почуттям виконаного обов’язку повернувся додому. Щиро дякую кожному з Вас за службу, бажаю добре відпочити разом з Вашими родинами, набратися сил і наснаги, а після відпустки з новим натхненням та ентузіазмом стати до строю рідної 44 бригади!”.

Додамо, військовослужбовці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола виконують завдання із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України у зоні бойових дій восьмий рік поспіль.