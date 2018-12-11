Тернопільські артилеристи готові громити ворога нищівним вогнем

11/12/2018 Розмір тексту:

З введенням воєнного стану у десяти областях України, артилеристи бригади оперативного командування «ЗАХІД» розпочали тактико-спеціальні навчання. Під час тренувань вдосконалюється вогнева підготовка.

Тренування відбуваються за будь-якої погоди, – каже прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. З кожним заняттям воїни стають більш сильними.

«Артилеристи бригади оперативного командування «ЗАХІД» за першим наказом готові громити ворога нищівним вогнем. З моменту приведення у бойову готовність, підрозділи не припиняють тренувань. І вдень, і вночі, в туман, і в негоду відпрацьовують навички під час тактико – спеціальних навчань. Вдосконалюються нормативи висування на вогневу позицію, здійснюється орієнтування в напрямку гармати, організовується приведення гармат до бою та нанесення удару по цілі без стрільби. У батарей, дивізіонів розгорнуті командно – спостережні пункти, організовано управління вогнем та маневром підрозділів, ведеться розвідка противника на місцевості, спостерігається за діями загальновійськових підрозділів та здійснюється взаємодія з ними», – розповідає Юрій Кульпа.

Завдяки таким тренуванням, рівень українського війська постійно підвищується. За словами військових, у разі необхідності противник відчує силу української артилерії.

Софія Романська