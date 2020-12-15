Вже шістдесят років робітників різних спеціальностей навчають у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі.

Цей заклад відкрили у 1960 році. І тоді це було професійно-технічне училище будівельного профілю, де навчали мулярів, теслярів, арматурників, слюсарів-сантехніків. У наступні роки навчальний заклад реагував на потреби області у тих чи інших фахівцях, відкриваючи нові спеціальності. Так, у 1974 році на базі комбінату «Буд-індустрія» розпочав роботу філіал училища, де готували машиністів кранів, операторів пульта управління бетонозмішувальних установок, електриків. З 1979 року в училищі навчають слюсарів з ремонту контрольно-вимірювальних приладів, з 1989 – пекарів, з 1993 року – слюсарів з ремонту автомобілів, з 1994 – року кухарів, кондитерів.

Сьогодні в училищі навчають кухарів, офіціантів, барменів, майстрів ресторанного обслуговування; пекарів, кондитерів, продавців продовольчих товарів; слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів; водіїв автотранспортних засобів категорії «В» і «С»; електрогазозварників, монтажників санітарно-технічних систем і устаткувань; штукатурів, лицювальників-плиточників, малярів.

Як зазначають у закладі, за час шість десятків років у ньому підготували понад 13 тисяч робітників з 24 професій. Свого часу тут навчався і заслужений артист України Віктор Павлік. До 2008 року це було вище професійного училища №1 міста Тернополя. А в березні вказаного року його перейменували у «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі».

Урочистості з нагоди 60-ти річчя від дня заснування закладу відбудуться 17 грудня 2020 року о 14:30 у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.