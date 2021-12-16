Військова з Тернополя Любов Дереш стала чемпіонкою світу з універсального бою в розділі “класика”.

Про це повідомила речниця 2 Галицької бригади Національної гвардії України Аліна Новікова, передає Суспільне. За її словами, змагання проводили 8-12 грудня у Туреччині, в місті Анталія. Участь брали учасники з 31 країни.

Любов Дереш представляла Україну в складі збірної. Вона мала по 3 спаринги в кожному з розділів. Також жінка стала срібною призеркою в розділі “лайт”. Нагадаємо, про свій шлях у спорті Любов Дереш розповіла у спецпроєкті Суспільного “Я можу”.

Речниця каже, цієї осені Любов Дереш стала чемпіонкою Європи з ММА на змаганнях у Києві.